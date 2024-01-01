сегодня



Барабанщик MUSHROOMHEAD: «Новая кровь может дать новый импульс»



Steve "Skinny" Felton в недавнем интервью Belgian Jasper обсудил перемены в составе:



«Я полагаю, что когда вы работаете с правильными творческими людьми и у них очень схожий менталитет, а сами они очень склонны к сотрудничеству и открыты для критики и обсуждения чужих идей, то, конечно, приходится балансировать; это не всегда легко. Но есть и азарт. Новая кровь во многом привносит новый характер, и иногда ты не знаешь, что получишь. Поэтому лично меня это немного интригует, особенно в сфере творчества. Это почти как выйти из зоны комфорта в неизвестность. И в итоге получается то, о чем вы никогда не думали или не представляли себе раньше. Так что это что-то вроде инь-янь... Это сложно, но если у вас есть терпение и вы схожи с людьми, с которыми сотрудничаете, вы можете создать то, что вам и не снилось»







+0 -0



просмотров: 93

