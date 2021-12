сегодня



Новое 12-минутное видео MUSHROOMHEAD



"A Requiem For Tomorrow", новое 12-минутное видео MUSHROOMHEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из последнего студийного альбома "A Wonderful Life".



Трек-лист:



01. A Requiem For Tomorrow



02. Madness Within



03. Seen It All



04. The Heresy



05. What A Shame



06. Pulse



07. Carry On



08. The Time Has Come



09. 11th Hour



10. I Am The One



11. The Flood



12. Where The End Begins



13. Confutatis



14. To The Front (bonus track)



15. Sound Of Destruction (bonus track)



16. Another Ghost (bonus track)



17. Lacrimosa (bonus track)













+2 -0



( 1 ) просмотров: 155