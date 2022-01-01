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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
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Mushroomhead

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4 июл 2022 : 		 Барабанщик MUSHROOMHEAD о переменах в составе

16 дек 2021 : 		 Новое 12-минутное видео MUSHROOMHEAD

17 фев 2021 : 		 Новые клипы MUSHROOMHEAD

25 июн 2020 : 		 Рассказ о виниловом издании MUSHROOMHEAD

5 июн 2020 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

27 май 2020 : 		 Новая песня MUSHROOMHEAD

22 апр 2020 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

5 апр 2019 : 		 MUSHROOMHEAD на NAPALM RECORDS

17 авг 2018 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

10 июл 2018 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

15 июн 2018 : 		 Новый DVD MUSHROOMHEAD выйдет летом

28 мар 2018 : 		 Новый состав MUSHROOMHEAD дебютировал на сцене

8 мар 2018 : 		 JEFF HATRIX ушел из MUSHROOMHEAD

21 сен 2016 : 		 MUSHROOMHEAD начнут запись осенью

19 май 2016 : 		 MUSHROOMHEAD исполняют песню Принса

7 окт 2015 : 		 Бывший вокалист MUSHROOMHEAD объяснил, почему покинул команду

6 окт 2015 : 		 Из MUSHROOMHEAD ушел вокалист

7 авг 2015 : 		 MUSHROOMHEAD защищают право использования флага Конфедерации

10 июн 2014 : 		 Новое видео MUSHROOMHEAD

22 май 2014 : 		 Видео с выступления MUSHROOMHEAD

15 май 2014 : 		 Новая песня MUSHROOMHEAD

24 апр 2014 : 		 Новая песня MUSHROOMHEAD

15 фев 2014 : 		 Новый альбом MUSHROOMHEAD выйдет в мае

14 июн 2012 : 		 Участники SLIPKNOT и MUSHROOMHEAD выступили на одной сцене

28 сен 2010 : 		 Новый альбом MUSHROOMHEAD доступен для прослушивания

2 сен 2010 : 		 Новый сингл MUSHROOMHEAD
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|||| 4 июл 2022

Барабанщик MUSHROOMHEAD о переменах в составе



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Steve "Skinny" Felton в рамках недавней беседы остановился на переменах в составе коллектива:

«Это просто текущая версия, с которой мы гастролируем. COVID пришел и изменил жизнь многих людей, и некоторые решили, что не хотят больше гастролировать. И мы не собирались просто сидеть и ждать, пока люди почувствуют, что мир достаточно удобен для них.

Мы пытались организовать этот тур с тех пор, как выпустили альбом [A Wonderful Life] — с июня 2020 года. Так что мы пытались сделать это в течение двух лет. Так что если за два года люди отвалились, значит, так тому и быть. В итоге мы снова провели ребрендинг группы. И она стала сильнее, чем когда-либо. И из-за этого мы поменяли довольно много материала [в сет-листе]. Сейчас у нас есть возможности, которых не было в прошлом, что касается гастролей. Так что мы полностью используем это преимущество».




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