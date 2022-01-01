4 июл 2022



Барабанщик MUSHROOMHEAD о переменах в составе



Steve "Skinny" Felton в рамках недавней беседы остановился на переменах в составе коллектива:



«Это просто текущая версия, с которой мы гастролируем. COVID пришел и изменил жизнь многих людей, и некоторые решили, что не хотят больше гастролировать. И мы не собирались просто сидеть и ждать, пока люди почувствуют, что мир достаточно удобен для них.



Мы пытались организовать этот тур с тех пор, как выпустили альбом [A Wonderful Life] — с июня 2020 года. Так что мы пытались сделать это в течение двух лет. Так что если за два года люди отвалились, значит, так тому и быть. В итоге мы снова провели ребрендинг группы. И она стала сильнее, чем когда-либо. И из-за этого мы поменяли довольно много материала [в сет-листе]. Сейчас у нас есть возможности, которых не было в прошлом, что касается гастролей. Так что мы полностью используем это преимущество».







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