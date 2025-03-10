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Бывший вокалист MUSHROOMHEAD пробует альтернативную медицину



JEFFREY HATRIX опубликовал следующее сообщение:



«Просто хотела рассказать о своей ситуации и сказать всем искреннее спасибо за заботу и помощь. Вчера начался 7-й день моего 8-недельного курса лечения альтернативной медициной. Я не испытываю боли с самого начала и искренне верю, что это работает. Я надеюсь, что у вас и ваших близких все хорошо. Если нет, то они могут помочь при множестве заболеваний. (Читайте отзывы). Контакт: morseshealthcenter.com».











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