Новое видео PSYCHOSEXUAL

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"Baby On Fire", новое видео группы PSYCHOSEXUAL, в состав которой входит бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Torch The Faith", выходящего на независимом лейбле 6ex Records, основанным Jeremy вместе с продюсером DROWNING POOL Shawn'ом McGhee. Тур в поддержку альбома планируется на конец осени/зиму этого года.

PSYCHOSEXUAL Feat. Ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH Drummer JEREMY SPENCER: 'Baby On Fire' Video Unveiled








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


28 июн 2020, 08:38		Ну это уже получше первого уебанского сингла но все равно ужасно вторично и как то пиздовато. Но хоть какая то мелодика появилась.


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