28 авг 2020



Позиции в чартах PSYCHOSEXUAL



Дебютная работа группы PSYCHOSEXUAL, в состав которой входит бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer, попала в чарты на следующие позиции:



No. 5 Current Hard Music Albums



No. 12 Top New Artist Albums



No. 24 Internet Albums



No. 29 Record Label Independent Current Albums



No. 30 Current Rock Albums



No. 150 Billboard Top Albums



















