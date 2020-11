30 ноя 2020



Бывшие участники FIVE FINGER DEATH PUNCH встретились на новом ЕР PSYCHOSEXUAL



PSYCHOSEXUAL достойно отметили чОрную пятницу выпуском нового ЕР "Songs To Stalk You By", который доступен на всех стриминг-платформах. Примечательно, что в записи кавер-версии KISS "Watchin' You" и QUEENSRŸCHE's "Gonna Get Close To You" принимал участие еще один бывший участник FIVE FINGER DEATH PUNCH Jason Hook:



01. Watchin' You (KISS)



02. Sex Type Thing (STONE TEMPLE PILOTS)



03. Gonna Get Close To You (QUEENSRŸCHE)



04. Love You To Death (TYPE O NEGATIVE)



05. Love You Till Tuesday (DAVID BOWIE)



06. Every Breath You Take (THE POLICE)



Группа также выпустила сразу шесть клипов на все композиции с этого ЕР.











































