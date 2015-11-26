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Psychosexual

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PSYCHOSEXUAL: перезагрузка



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Бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer рассказал о том, почему решил удалить все ранее выпущенные видео PSYCHOSEXUAL перед релизом нового сингла "Devil From Hell", премьера которого намечена на конец месяца:

«Когда ты делаешь запись, то это как бы слепок того момента времени, когда она была сделана. Мы сделали первые вещи очень быстро, и я просто отбросил то, что было. И следующее мы начали уже с правильным подходом, и так получился "Devil From Hell". Я подумал: "Вот же ёппушки, оно! Мне очень нравится. Вот что должно было выходить первым". И знаете что? Очень немногие знают о том, что мне и правда нравится, но я считаю, что этот трек куда более подходящий для дебюта, чем всё то, что было до него. Именно такой я хотел первый материал. Так что это своего рода перезагрузка — мы начинаем заново. Я вновь продолжу выпускать музыку, но технически вторая пластинка станет нашей первой [смеётся]».

Ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH Drummer JEREMY SPENCER Is Relaunching PSYCHOSEXUAL With New Single:





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