PSYCHOSEXUAL : перезагрузка



Бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer рассказал о том, почему решил удалить все ранее выпущенные видео PSYCHOSEXUAL перед релизом нового сингла "Devil From Hell", премьера которого намечена на конец месяца:



«Когда ты делаешь запись, то это как бы слепок того момента времени, когда она была сделана. Мы сделали первые вещи очень быстро, и я просто отбросил то, что было. И следующее мы начали уже с правильным подходом, и так получился "Devil From Hell". Я подумал: "Вот же ёппушки, оно! Мне очень нравится. Вот что должно было выходить первым". И знаете что? Очень немногие знают о том, что мне и правда нравится, но я считаю, что этот трек куда более подходящий для дебюта, чем всё то, что было до него. Именно такой я хотел первый материал. Так что это своего рода перезагрузка — мы начинаем заново. Я вновь продолжу выпускать музыку, но технически вторая пластинка станет нашей первой [смеётся]».













