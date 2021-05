сегодня



Новый альбом PSYCHOSEXUAL выйдет летом



Группа PSYCHOSEXUAL, в состав которой входит бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer, выпустит новую работу, получившую название "Unholy Hymns For The Children", 2 июля.













