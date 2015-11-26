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Новое видео PSYCHOSEXUAL



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"Torch The Faith", новое видео группы PSYCHOSEXUAL, в состав которой входит бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Torch The Faith", выходящего на независимом лейбле 6ex Records, основанным Jeremy вместе с продюсером DROWNING POOL Shawn'ом McGhee. Тур в поддержку альбома планируется на конец осени/зиму этого года.

PSYCHOSEXUAL Feat. Ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH Drummer JEREMY SPENCER: 'Torch The Faith' Video Unveiled








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