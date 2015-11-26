20 июл 2020



Гитарист TYPE O NEGATIVE на новом альбоме PSYCHOSEXUAL



Группа PSYCHOSEXUAL, в состав которой входит бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer, сообщила что в записи дебютного альбома в качестве гостя принимал участие Kenny Hickey (TYPE O NEGATIVE, SILVERTOMB, SEVENTH VOID). Выход диска, получившего название "Torch The Faith", намечен на конец этого месяца. Релиз будет доступен на всех стриминг-площадках включая iTunes, Apple Music, Spotify, SoundCloud, iHeart Radio и других.































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