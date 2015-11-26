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Лидер PSYCHOSEXUAL : «Да мне по барабану»



Лидер PSYCHOSEXUAL Jeremy Spencer в рамках недавней беседы высказался насчёт негативной реакции в свой адрес:



«Сейчас мы живём в эпоху, когда практически всё, что выходит в свет, вызывает ненависть, по крайней мере, у некоторой группы людей. Это новый способ существования. Они получают стимул от этого, они выплескивают сок неприязни, это возбуждает их, так что хорошо — мы дали им повод для активности. Есть также люди, которые хотят чего-то другого и любят театральные и прочие вещи, в которых присутствует остроумие; для них есть своя аудитория. Есть также упёртые металлисты, есть люди, играющие хард-рок, — для всех найдутся подходящие исполнители. Мы делаем эклектичную музыку, так что кто-то найдёт в этой подборке песен то, что ему понравится, я в этом абсолютно уверен. А если нет, то и это вполне нормально.



Прежде всего артисты делают музыку для себя. Они эгоисты, так уж повелось. А потом они надеются, что людям это понравится, и если случится именно так, то просто замечательно. Если же нет, то тоже прекрасно.



Я из тех людей, которые читали комментарии, но это осталось в прошлом. Я был выходцем из одной из самых ненавидимых групп последних двух десятилетий — из FIVE FINGER DEATH PUNCH. Так что я слышал все возможные варианты ненависти, которые только можно придумать; нет ничего такого, что могло бы меня хоть немного обеспокоить, поэтому я совершенно не парюсь на этот счёт».







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