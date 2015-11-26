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Psychosexual

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15 июн 2021 : 		 Лидер PSYCHOSEXUAL: «Да мне по барабану»

22 май 2021 : 		 Видео с текстом от PSYCHOSEXUAL

18 май 2021 : 		 Новый альбом PSYCHOSEXUAL выйдет летом

21 апр 2021 : 		 Новое видео PSYCHOSEXUAL

25 мар 2021 : 		 Новая песня PSYCHOSEXUAL

12 мар 2021 : 		 PSYCHOSEXUAL: перезагрузка

6 дек 2020 : 		 Гитарист PSYCHOSEXUAL был немного удивлен реакцией Ivan'a Moody

30 ноя 2020 : 		 Бывшие участники FIVE FINGER DEATH PUNCH встретились на новом ЕР PSYCHOSEXUAL

29 окт 2020 : 		 Новое видео PSYCHOSEXUAL

28 авг 2020 : 		 Позиции в чартах PSYCHOSEXUAL

8 авг 2020 : 		 Новое видео PSYCHOSEXUAL

5 авг 2020 : 		 PSYCHOSEXUAL дали первый концерт

20 июл 2020 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE на новом альбоме PSYCHOSEXUAL

28 июн 2020 : 		 Новое видео PSYCHOSEXUAL

23 май 2020 : 		 Новое видео PSYCHOSEXUAL

13 май 2020 : 		 Карантинное видео от PSYCHOSEXUAL

6 май 2020 : 		 Бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH в PSYCHOSEXUAL
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Лидер PSYCHOSEXUAL: «Да мне по барабану»



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Лидер PSYCHOSEXUAL Jeremy Spencer в рамках недавней беседы высказался насчёт негативной реакции в свой адрес:

«Сейчас мы живём в эпоху, когда практически всё, что выходит в свет, вызывает ненависть, по крайней мере, у некоторой группы людей. Это новый способ существования. Они получают стимул от этого, они выплескивают сок неприязни, это возбуждает их, так что хорошо — мы дали им повод для активности. Есть также люди, которые хотят чего-то другого и любят театральные и прочие вещи, в которых присутствует остроумие; для них есть своя аудитория. Есть также упёртые металлисты, есть люди, играющие хард-рок, — для всех найдутся подходящие исполнители. Мы делаем эклектичную музыку, так что кто-то найдёт в этой подборке песен то, что ему понравится, я в этом абсолютно уверен. А если нет, то и это вполне нормально.

Прежде всего артисты делают музыку для себя. Они эгоисты, так уж повелось. А потом они надеются, что людям это понравится, и если случится именно так, то просто замечательно. Если же нет, то тоже прекрасно.

Я из тех людей, которые читали комментарии, но это осталось в прошлом. Я был выходцем из одной из самых ненавидимых групп последних двух десятилетий — из FIVE FINGER DEATH PUNCH. Так что я слышал все возможные варианты ненависти, которые только можно придумать; нет ничего такого, что могло бы меня хоть немного обеспокоить, поэтому я совершенно не парюсь на этот счёт».

Ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH Drummer JEREMY SPENCER Doesn











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

NickAfon


15 июн 2021, 12:01		да кстати высказался на 5. так это оказывается не только снгшная убогая фича. а мировой тренд. вентилятор использовать для дефекации.

Maestro vs


15 июн 2021, 12:22		"...практически всё, что выходит в свет, вызывает ненависть, по крайней мере, у некоторой группы людей. Это новый способ существования. Они получают стимул от этого, они выплескивают сок неприязни, это возбуждает их..."
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Описание точное, годное. С той лишь оговоркой, что способ не новый. Человеческая психология не менялась последние несколько тысяч лет, просто раньше интернетов не было.


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