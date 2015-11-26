6 дек 2020



Гитарист PSYCHOSEXUAL был немного удивлен реакцией Ivan'a Moody



Основатель PSYCHOSEXUAL Jeremy Spencer в недавнем интервью рассказал о том, как получилось, что бывший участники FIVE FINGER DEATH PUNCH записали несколько песен:



«Ну для начала мы просто соседи и общаемся каждый день и уже 25 лет как дружим. Так что это было что-то из серии: "Чувак, я тут кавер KISS задумал, сыграешь соло?" И он соглашается, ведь KISS его любимая группа, так что было не сложно его в этом убедить. И он также всегда любил QUEENSRŸCHE, поэтому вполне естественно, что он согласился записаться и на этом треке».



Относительно реакции на это сотрудничество со стороны вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan'a Moody, он сказал:



«Ну его я знаю уже очень давно. Я знаю, какова его личность и как он работает. И я думаю, что он неправильно истолковал все это. Дело не в том, что мы с Jason'ом делаем проект вместе, никогда так не было. Это было из серии: "Эй, Jason, ты не мог бы записать соло на EP моей группы? И он такой: "Конечно. Конечно". Я имею в виду, мы лучшие друзья 25 лет. Так что реакция Ivan'a не то, чтобы сильно удивляет, скорее удивляет от части: "Вау, ты удивлен, что я пригласил своего друга, с которым мы в контакте 25 лет чтобы он сыграл соло на EP моей группы?" Это не имело ничего общего с DEATH PUNCH или с попытками бросить кому-либо вызов. Такое даже не приходило мне в голову. Я просто пытаюсь делать то, что я делаю, просто наслаждаться собой и делать своё дело. Так что его реакция — это очень Ivanовская реакция. Это все, что я скажу на этот счет. Удачи ему»



На вопрос о том, продолжит ли он сотрудничество с James'ом в будущем, он ответил:



«Я честно не могу ответить на этот вопрос, все свое внимание я уделяю PSYCHOSEXUAL. Если он захочет, чтобы я записал что-то для его проекта и я буду доступен, то, без сомнения, я это сделаю. Мне нравится джэмовать с Jason'ом, мы годами этим занимаемся. Но касательно совместно проекта, на этот счет планы нулевые. И я понятия не имею, что он будет делать дальше, но уверен, что это будет что-то классное. С нетерпением жду!»

























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