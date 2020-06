сегодня



Обучающее видео от SYLOSIS



SYLOSIS опубликовали обучающее видео на композицию "Cycle Of Suffering", которая вошла в одноимённый альбом прошлого года, имеющий следующий трек-лист:



"Empty Prophets"

"I Sever"

"Cycle Of Suffering"

"Shield"

"Calcified"

"Invidia"

"Idle Hands"

"Apex Of Disdain"

"Arms Like A Noose"

"Devils In Their Eyes"

"Disintegrate"

"Abandon"







