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Sylosis

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28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

24 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

16 окт 2014 : 		 Видео с прохождением от SYLOSIS

11 окт 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

6 окт 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

27 сен 2013 : 		 Фотография фургона SYLOSIS, попавшего в аварию

27 сен 2013 : 		 Вокалист SYLOSIS об аварии

26 сен 2013 : 		 Музыканты SYLOSIS попали в больницу

30 ноя 2012 : 		 Новое видео SYLOSIS

4 окт 2012 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

24 авг 2012 : 		 Новая песня SYLOSIS

7 авг 2012 : 		 Новая песня SYLOSIS

20 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SYLOSIS
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Обучающее видео от SYLOSIS



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SYLOSIS опубликовали обучающее видео на композицию "Cycle Of Suffering", которая вошла в одноимённый альбом прошлого года, имеющий следующий трек-лист:

"Empty Prophets"
"I Sever"
"Cycle Of Suffering"
"Shield"
"Calcified"
"Invidia"
"Idle Hands"
"Apex Of Disdain"
"Arms Like A Noose"
"Devils In Their Eyes"
"Disintegrate"
"Abandon"

SYLOSIS - Josh Middleton Premieres Playthrough Video For



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