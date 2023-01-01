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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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Sylosis

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1 июн 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

18 май 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

16 мар 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 авг 2022 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима SYLOSIS

3 дек 2021 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

24 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

16 окт 2014 : 		 Видео с прохождением от SYLOSIS

11 окт 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

6 окт 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

27 сен 2013 : 		 Фотография фургона SYLOSIS, попавшего в аварию
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|||| 1 июн 2023

Новое видео SYLOSIS



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Poison For The Lost, новое видео SYLOSIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A Sign Of Things To Come, выход которого намечен на восьмое сентября на Nuclear Blast Records.




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