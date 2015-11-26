Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 23
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 22
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 18
*MAX CAVALERA: «Президентство Трампа скинуло маски» 15
[= ||| все новости группы



*

Sylosis

*



13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

24 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

16 окт 2014 : 		 Видео с прохождением от SYLOSIS

11 окт 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

6 окт 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

27 сен 2013 : 		 Фотография фургона SYLOSIS, попавшего в аварию

27 сен 2013 : 		 Вокалист SYLOSIS об аварии

26 сен 2013 : 		 Музыканты SYLOSIS попали в больницу

30 ноя 2012 : 		 Новое видео SYLOSIS

4 окт 2012 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

24 авг 2012 : 		 Новая песня SYLOSIS

7 авг 2012 : 		 Новая песня SYLOSIS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео SYLOSIS



*
zoom
*
* *
"Worship Decay", новое видео группы SYLOSIS, доступно для просмотра ниже.

SYLOSIS Release Standalone Single "Worship Decay"; Official Video Available



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 142

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом