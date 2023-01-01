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*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
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*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*THE AGONIST всё 18
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Sylosis

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18 май 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

16 мар 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 авг 2022 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима SYLOSIS

3 дек 2021 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

24 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

16 окт 2014 : 		 Видео с прохождением от SYLOSIS

11 окт 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

6 окт 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

27 сен 2013 : 		 Фотография фургона SYLOSIS, попавшего в аварию

27 сен 2013 : 		 Вокалист SYLOSIS об аварии
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Концертное видео SYLOSIS



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Deadwood, новое концертное видео SYLOSIS, доступно для просмотра ниже.




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