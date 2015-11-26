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Sylosis

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3 дек 2021 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

24 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

16 окт 2014 : 		 Видео с прохождением от SYLOSIS

11 окт 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

6 окт 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

27 сен 2013 : 		 Фотография фургона SYLOSIS, попавшего в аварию

27 сен 2013 : 		 Вокалист SYLOSIS об аварии

26 сен 2013 : 		 Музыканты SYLOSIS попали в больницу

30 ноя 2012 : 		 Новое видео SYLOSIS

4 окт 2012 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

24 авг 2012 : 		 Новая песня SYLOSIS
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Новое видео SYLOSIS



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"Immovable Stone", новое видео SYLOSIS, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


3 дек 2021, 20:52		наверно не лучший трэк выставили


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