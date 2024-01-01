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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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Sylosis

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19 мар 2024 : 		 Концертное видео SYLOSIS

18 янв 2024 : 		 Новое видео SYLOSIS

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

8 сен 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

20 июл 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

1 июн 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

18 май 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

16 мар 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 авг 2022 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима SYLOSIS

3 дек 2021 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS
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Концертное видео SYLOSIS



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"Poison For The Lost", новое концертное видео группы SYLOSIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Sign Of Things To Come

SYLOSIS Release Official Live Video For "Poison For The Lost", Filmed In London




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