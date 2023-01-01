20 июл 2023



Новое видео SYLOSIS



A Sign Of Things To Come, новое видео SYLOSIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A Sign Of Things To Come, выход которого намечен на восьмое сентября на Nuclear Blast Records.







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