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*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 27
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
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Sylosis

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18 янв 2024 : 		 Новое видео SYLOSIS

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

8 сен 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

20 июл 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

1 июн 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

18 май 2023 : 		 Концертное видео SYLOSIS

16 мар 2023 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 авг 2022 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима SYLOSIS

3 дек 2021 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

24 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS
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Новое видео SYLOSIS



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"Absent", новое видео группы SYLOSIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Sign Of Things To Come.

SYLOSIS Release вЂњAbsentвЂќ Music Video




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