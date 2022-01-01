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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 65
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
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Sylosis

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10 авг 2022 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 янв 2022 : 		 Фрагмент стрима SYLOSIS

3 дек 2021 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 дек 2020 : 		 Новое видео SYLOSIS

28 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

8 апр 2020 : 		 Концертное видео SYLOSIS

29 янв 2020 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

20 дек 2019 : 		 Обучающее видео от SYLOSIS

6 дек 2019 : 		 Новый альбом SYLOSIS выйдет зимой

19 май 2016 : 		 Вокалист SYLOSIS выпустил сольный альбом

29 фев 2016 : 		 Новая песня SYLOSIS

14 окт 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

13 янв 2015 : 		 Новое видео SYLOSIS

10 янв 2015 : 		 Новый альбом SYLOSIS доступен для прослушивания

27 ноя 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

23 ноя 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

5 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

24 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома SYLOSIS

16 окт 2014 : 		 Видео с прохождением от SYLOSIS

11 окт 2014 : 		 Новое видео SYLOSIS

6 окт 2014 : 		 SYLOSIS о новом альбоме

27 сен 2013 : 		 Фотография фургона SYLOSIS, попавшего в аварию

27 сен 2013 : 		 Вокалист SYLOSIS об аварии

26 сен 2013 : 		 Музыканты SYLOSIS попали в больницу

30 ноя 2012 : 		 Новое видео SYLOSIS
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Новое видео SYLOSIS



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"Heavy Is The Crown", новое видео группы SYLOSIS, доступно для просмотра ниже. то первый из трех синглов, намеченных к выпуску в этом году.

SYLOSIS Return With New Single "Heavy Is The Crown"




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