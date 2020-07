сегодня



Новое видео ORDEN OGAN



"In The Dawn Of The AI", новое видео группы ORDEN OGAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Final Days", выходящего 13 ноября на AFM Records.



Вот что сказал вокалист и продюсер Sebastian "Seeb" Levermann о будущем альбоме:



«В основе "Final Days" — мрачная научно-фантастическая концепция. С музыкальной точки зрения это хорошо узнаваемый ORDEN OGAN с привычными мощными модерновыми риффами, эпическими припевами и мрачноватыми оркестровками. На этом альбоме вы найдёте лучшие песни, которые мы когда-либо сочиняли. Предыдущая работа — "Gunmen" — получилась сильной и важной для нас, а "Final Days" перенесёт нас на следующий уровень».



Предыдущий альбом "Gunmen" был выпущен летом 2017 года и вошёл в официальные немецкие чарты на восьмом месте. На сегодняшний день ORDEN OGAN считаются одним из сильнейших металлических коллективов в Германии. "Final Days" выйдет в следующих вариантах: CD-Digipak, CD, лимитированный бокс-сет (с дополнительными сувенирами: шарфом с маской Алистера Вейла, кулоном, открыткой с автографами), различные виды цветного винила.







