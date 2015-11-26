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Orden Ogan

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1 июл 2017 : 		 Новая песня ORDEN OGAN с Liv Kristine

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20 май 2017 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

13 апр 2017 : 		 Обложка нового альбома ORDEN OGAN

10 мар 2016 : 		 Трейлер бокс-сета ORDEN OGAN

12 фев 2016 : 		 Бокс-сет ORDEN OGAN выйдет в марте

12 янв 2015 : 		 Видео с текстом от ORDEN OGAN

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20 ноя 2014 : 		 Новый альбом ORDEN OGAN выйдет в январе

19 дек 2012 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

25 окт 2012 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

12 окт 2012 : 		 Новая песня ORDEN OGAN

26 сен 2012 : 		 Вокалист ORDEN OGAN пишет музыку к фильму

18 сен 2012 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

4 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ORDEN OGAN

28 авг 2012 : 		 Новый альбом ORDEN OGAN выйдет в октябре

9 дек 2011 : 		 Новый альбом ORDEN OGAN выйдет в апреле

10 ноя 2010 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

25 окт 2010 : 		 Новая песня ORDEN OGAN

1 июл 2010 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

18 дек 2009 : 		 Дата выхода нового альбома ORDEN OGAN

19 окт 2009 : 		 ORDEN OGAN подписали контракт с AFM Records
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Новое видео ORDEN OGAN



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"In The Dawn Of The AI", новое видео группы ORDEN OGAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Final Days", выходящего 13 ноября на AFM Records.

Вот что сказал вокалист и продюсер Sebastian "Seeb" Levermann о будущем альбоме:

«В основе "Final Days" — мрачная научно-фантастическая концепция. С музыкальной точки зрения это хорошо узнаваемый ORDEN OGAN с привычными мощными модерновыми риффами, эпическими припевами и мрачноватыми оркестровками. На этом альбоме вы найдёте лучшие песни, которые мы когда-либо сочиняли. Предыдущая работа — "Gunmen" — получилась сильной и важной для нас, а "Final Days" перенесёт нас на следующий уровень».

Предыдущий альбом "Gunmen" был выпущен летом 2017 года и вошёл в официальные немецкие чарты на восьмом месте. На сегодняшний день ORDEN OGAN считаются одним из сильнейших металлических коллективов в Германии. "Final Days" выйдет в следующих вариантах: CD-Digipak, CD, лимитированный бокс-сет (с дополнительными сувенирами: шарфом с маской Алистера Вейла, кулоном, открыткой с автографами), различные виды цветного винила.

ORDEN OGAN Premier Music Video For



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