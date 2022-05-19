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Новое видео ORDEN OGAN
"It Is Over", новое видео ORFEN OGAN с участием Dennis Diehl, вокалиста немецкой металкор-группы ANY GIVEN DAY, доступно для просмотра ниже. Оригинальная версия песни вошла на альбом "Final Days", выпущенный на AFM Records год назад.
По словам фронтмена ORDEN OGAN Seeb'a Levermann'a:
"ORDEN OGAN считается "модерновой" пауэр-металлической группой. Нам нередко говорили, что "если убрать чистый вокал Сиба и хоровые партии, становится заметно, что некоторые риффы звучат очень тяжело, а некоторые части даже могут оказаться металкором". Нам стало интересно, как будет звучать трек ORDEN OGAN с "современным металкор-вокалом". Any Given Day по праву завоевали огромную фан-базу за последние несколько лет, а Деннис — феноменальный певец. Мы очень рады, что он был готов к этому эксперименту. Очень интересно, насколько по-другому звучит трек с его вокалом. Убедитесь в этом сами!"
Трек-лист:
1. Heart of the Android 04:31
2. In the Dawn of the AI 06:06
3. Inferno 04:38
4. Let the Fire Rain 04:33
5. Interstellar 04:54
6. Alone in the Dark 04:39
7. Black Hole 04:31
8. Absolution for Our Final Days 04:27
9. Hollow 05:46
10. It Is Over 06:25
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