Видео с текстом от ORDEN OGAN



Interstellar ft. Andy B. Franck & Gus G., официальное видео с текстом от ORDEN OGAN, доступно ниже. Этот трек взят из выходящего 21 октября на AFM Records релиза "Final Days: Orden Ogan & Friends".



CD1: "Final Days":



01 Heart Of The Android

02 In The Dawn Of The AI

03 Inferno

04 Let The Fire Rain

05 Interstellar (Feat. Gus G.)

06 Alone In The Dark (Feat. Ylva Eriksson)

07 Black Hole

08 Absolution For Our Final Days

09 Hollow

10 It Is Over



CD2: "Final Days: Orden Ogan And Friends":



01 Heart Of The Android ft. Peavy Wagner

02 In The Dawn Of The Al ft. Ross Thompson & Frank Beck

03 Inferno ft. Nils Molin

04 Let The Fire Rain ft. Stu Block

05 Interstellar ft. Andy B. Frank

06 Alone In The Dark ft. Chris Boltendahl & Martha Gabriel

07 Black Hole ft. Leif Jensen

08 Absolution For Our Final Days ft. Elina Siirala

09 Hollow ft. Marc Lopes

10 It Is Over ft. Dennis Diehl

11 Fields Of Sorrow (Orchestral Version)

12 December







