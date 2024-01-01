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ORDEN OGAN на Reigning Phoenix Music



ORDEN OGAN заключили контракт с лейблом Reigning Phoenix Music, на котором летом состоится релиз нового альбома The Order Of Fear.



Sebastian "Seeb" Levermann: «Orden Ogan рады сообщить, что заключили контракт с будущим гигантом хэви-метал сцены: RPM! Мы будем работать со старыми и новыми друзьями и очень рады предстоящим событиям. Мы также хотим воспользоваться этой возможностью и поблагодарить наш бывший лейбл AFM Records за все те прекрасные времена и все то, чего мы достигли вместе».



Стратег лейбла RPM Nils Wasko говорит о (пере)союзе: «Orden Ogan — одни из самых ярких современных пауэр-металлистов. Их энергия и драйв идеально вписываются в квинтэссенцию Reigning Phoenix Music. У нас с группой долгая и верная совместная история, начавшаяся в 2010 году, и с новыми настройками и возможностями мы сможем вывести их на новый уровень с полной отдачей!»



Jochen Richert, управляющий директор RPM, добавляет: «Я также очень рад, что могу и дальше поддерживать Orden Ogan на их пути к мировому успеху. Помимо того, что Seeb — прекрасный человек, его творчество говорит само за себя».







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