Новое видео ORDEN OGAN



"Let The Fire Rain", новое видео группы ORDEN OGAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Final Days", выходящего 12 марта на AFM Records.



Трек-лист:



1. Heart of the Android 04:31

2. In the Dawn of the AI 06:06

3. Inferno 04:38

4. Let the Fire Rain 04:33

5. Interstellar 04:54

6. Alone in the Dark 04:39

7. Black Hole 04:31

8. Absolution for Our Final Days 04:27

9. Hollow 05:46

10. It Is Over 06:25







