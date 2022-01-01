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Orden Ogan

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Новое видео ORDEN OGAN



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Absolution For Our Final Days ft. Elina, новое видео ORDEN OGAN, доступно для просмотра ниже.

Оригинальная версия этого трека вошла на последний на сегодняшний день и самый успешный альбом группы "Final Days", который был выпущен около года назад и занял третье место в немецких чартах.

Фронтмен ORDEN OGAN Sebastian "Seeb" Levermann:

"Absolution For Our Final Days" — это еще один трек с последнего альбома ORDEN OGAN "Final Days", который будет выпущен в новой версии с приглашенными вокалистами. После выхода нового варианта "It Is Over" с Dennis'a Diehl'a из Any Given Day, который получился очень интересным и был хорошо принят, мы задались вопросом, как будет звучать такой трек, как "Absolution For Our Final Days" с оперным вокалом. И вот теперь ORDEN OGAN переходит на симфо-метал с женским вокалом - вот и "Absolution For Our Final Days" с участием Elina Siirala из Leaves' Eyes!

ORDEN OGAN и Leaves' Eyes связывает долгая история на разных уровнях. Elina - феноменальная певица и замечательный человек, с ней легко ладить, с ней легко работать. Было очевидно предложить ей поучаствовать, и она заинтересовалась в этом небольшом эксперименте. Мы счастливы, что она к нам присоединилась. Просто обалдеть, насколько по-другому звучит песня с другим вокалом, правда?!"




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