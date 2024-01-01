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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 36
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Orden Ogan

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15 июн 2024 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

17 май 2024 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

5 апр 2024 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

23 фев 2024 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

18 фев 2024 : 		 ORDEN OGAN на Reigning Phoenix Music

21 окт 2022 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ORDEN OGAN

15 авг 2022 : 		 Новый сингл ORDEN OGAN с вокалистом DYNAZTY

1 июл 2022 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

19 май 2022 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

26 окт 2021 : 		 Оркестровая версия от ORDEN OGAN

26 мар 2021 : 		 Бронза у ORDEN OGAN

18 мар 2021 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

11 мар 2021 : 		 Концертное видео ORDEN OGAN

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3 фев 2021 : 		 Новое видео ORDEN OGAN

3 фев 2021 : 		 GUS G. на новом альбоме ORDEN OGAN

19 янв 2021 : 		 Новая песня ORDEN OGAN

7 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ORDEN OGAN

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8 дек 2019 : 		 Новый альбом ORDEN OGAN выйдет летом

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21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах ORDEN OGAN

1 июл 2017 : 		 Новая песня ORDEN OGAN с Liv Kristine

9 июн 2017 : 		 Видео с текстом от ORDEN OGAN
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Вокалист METAL CHURCH в новом клипе ORDEN OGAN



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“Hollow” feat. Marc Lopes, новое видео ORDEN OGAN, доступно для просмотра ниже.

«Когда Seeb предложили мне поучаствовать в этой удивительной коллаборации, я с легкостью согласился, и для меня было огромной честью оказаться в одном ряду с таким количеством невероятных вокалистов в нашем жанре. Изначально мне было поручено записать вокал, но, как и подобает Marc Lopes, я переборщил и записал 20 с лишним треков с гармониями, хрипами и всем остальным, что только мог придумать. Возможно, в то время это было немного чересчур - прости, Seeb! — но я чувствовал, что это придаст песне мой индивидуальный оттенок».

METAL CHURCH / ROSS THE BOSS Vocalist MARC LOPES Releases Video For ORDEN OGAN Song




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