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Вокалист METAL CHURCH в новом клипе ORDEN OGAN



“Hollow” feat. Marc Lopes, новое видео ORDEN OGAN, доступно для просмотра ниже.



«Когда Seeb предложили мне поучаствовать в этой удивительной коллаборации, я с легкостью согласился, и для меня было огромной честью оказаться в одном ряду с таким количеством невероятных вокалистов в нашем жанре. Изначально мне было поручено записать вокал, но, как и подобает Marc Lopes, я переборщил и записал 20 с лишним треков с гармониями, хрипами и всем остальным, что только мог придумать. Возможно, в то время это было немного чересчур - прости, Seeb! — но я чувствовал, что это придаст песне мой индивидуальный оттенок».











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