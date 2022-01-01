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Orden Ogan

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Новый сингл ORDEN OGAN с вокалистом DYNAZTY



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"Inferno", новый трек группы ORDEN OGAN, доступен для прослушивания ниже. Это песня из последнего альбома ORDEN OGAN "Final Days", который будет выпущен 21 октября в новой трибьют-версии "Final Days: Orden Ogan & Friends" с приглашёнными вокалистами.

Фронтмен ORDEN OGAN Sebastian "Seeb" Levermann сказал:

«Как вы знаете по Dynazty (и Amaranthe), Nils Molin — феноменальный рок-певец и идеально подходит для радиосингла, такого как наш трек "Inferno". Обалдеть, как другой вокал может полностью изменить песню. Мне нравится эта версия. Зацените её!»

Nils Molin:

«Я рад "поделиться" своим голосом с товарищами по лейблу и коллегами-рокерами из Orden Ogan, внося свой вклад в их трек "Inferno"! Вам понравится!»

В записи новой версии альбома приняли участие:

Stu Block (Iced Earth, Annihilator), Peavy Wagner (Rage), Andy B. Franck (Brainstorm), Chris Boltendahl (Grave Digger), Elina Siirala (Leaves' Eyes), Leif Jensen, Ross Thompson (Van Canto), Giaccomo Voli (Rhapsody Of Fire), Dennis Diehl (Any Given Day) и Frank Beck (Gamma Ray).




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