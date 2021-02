сегодня



Новое видео ORDEN OGAN



"Inferno", новое видео группы ORDEN OGAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Final Days", выходящего 13 ноября на AFM Records.



Трек-лист:



"Heart Of The Android"

"In The Dawn Of The AI"

"Inferno"

"Let The Fire Rain"

"Interstellar" (featuring Gus G.)

"Alone in The Dark" (featuring Ylva Eriksson)

"Hollow"

"It Is Over"







+1 -0



просмотров: 362