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Neil Young

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NEIL YOUNG будет судиться с Трампом



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Рок-ветеран NEIL YOUNG затеял судебную тяжбу против Дональда Трампа за нелегальное использование своей музыки в президентской кампании. Как сообщают The Globe And Mail и BBC, Young подал в суд 4 августа этого года на предвыборный штаба Трампа за нарушение авторских прав. По его словам, музыкант не оспаривает права американских граждан на свободу мнения и выбора, он выступает против использования своего творчества для продвижения «сеящей распри антиамериканской кампании ненависти и невежества».

Обладатель премии Grammy канадского происхождения обратился в федеральный суд в Манхэттене с просьбой взыскать 150.000 долларов за каждый установленный факт нанесения ущерба. Иск касается использования двух композиций: "Rockin’ In The Free World" и "Devil’s Sidewalk". Эти песни звучали много раз на встречах с избирателями и других политических мероприятиях.

Young уже подавал жалобу на использование своего сингла 1990 года "Rockin’ In The Free World" в июне 2015-го, использованного при анонсировании предвыборной кампании Трампа.

NEIL YOUNG Sues Donald Trump For Illegal Usage Of His Music



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