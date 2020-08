все новости группы







NEIL YOUNG будет судиться с Трампом



NEIL YOUNG будет судиться с Трампом



Рок-ветеран NEIL YOUNG затеял судебную тяжбу против Дональда Трампа за нелегальное использование своей музыки в президентской кампании. Как сообщают The Globe And Mail и BBC, Young подал в суд 4 августа этого года на предвыборный штаба Трампа за нарушение авторских прав. По его словам, музыкант не оспаривает права американских граждан на свободу мнения и выбора, он выступает против использования своего творчества для продвижения «сеящей распри антиамериканской кампании ненависти и невежества».



Обладатель премии Grammy канадского происхождения обратился в федеральный суд в Манхэттене с просьбой взыскать 150.000 долларов за каждый установленный факт нанесения ущерба. Иск касается использования двух композиций: "Rockin’ In The Free World" и "Devil’s Sidewalk". Эти песни звучали много раз на встречах с избирателями и других политических мероприятиях.



Young уже подавал жалобу на использование своего сингла 1990 года "Rockin’ In The Free World" в июне 2015-го, использованного при анонсировании предвыборной кампании Трампа.







