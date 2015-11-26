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DAVID CROSBY, STEPHEN STILLS и GRAHAM NASH поддержали NEIL YOUNG



DAVID CROSBY, STEPHEN STILLS и GRAHAM NASH обратились к своим лейблам с просьбой удалить их коллективные записи из Spotify. В знак солидарности со своим коллегой по группе Neil'ом Young'ом и в поддержку прекращения дезинформации о COVID-19 они решили удалить свои записи с платформы потокового вещания, включая записи групп CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG, CROSBY, STILLS & NASH и CROSBY & NASH, а также сольные проекты Crosby и Stills. Nash уже начал процесс изъятия своих сольных записей.



В едином заявлении участники группы прокомментировали своё решение:



«Мы поддерживаем Neil'a и согласны с ним в том, что на подкасте Джо Рогана на Spotify распространяется опасная дезинформация. Хотя мы всегда ценим альтернативные точки зрения, сознательное распространение дезинформации во время этой глобальной пандемии имеет смертельно опасные последствия. Пока не будут приняты реальные меры, чтобы показать, что забота о человечестве должна быть сбалансирована с коммерцией, мы не хотим, чтобы наша музыка — или музыка, которую мы сделали вместе, — находилась на одной платформе с этой дезинформацией».







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