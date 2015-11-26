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Вокалист DISTURBED заявил, что рад, что Spotify убрали музыку NEIL YOUNG . Потом он пояснил, что имел в виду. И пришёл Bach.



Представитель Spotify ответил на претензии Neil'a Young'a:



«Мы хотим, чтобы вся музыка и аудиоконтент мира были доступны пользователям Spotify. С этим связана большая ответственность за соблюдение баланса между безопасностью для слушателей и свободой для создателей. У нас действует подробная политика в отношении контента, и с начала пандемии мы удалили более 20 000 эпизодов подкастов, связанных с COVID-19. Мы сожалеем о решении удалить музыку Neil'a удалить его музыку из Spotify, но надеемся, что скоро он вернётся».



Некоторое время спустя David Draiman высказался по поводу решения Spotify, отметив в Твиттере исполнительного директора компании Дэниела Эка:



«@eldsjal Я аплодирую вам и @Spotify за то, что вы сделали правильный выбор, сохранив #FreeSpeech и не капитулируя перед толпой. Я могу не соглашаться со всем, что говорят @joerogan или его гости, но они имеют право на возможность высказаться на радио».



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman также вставил свои пару центов:



«Я бы не стал доверять медицинским советам ни Joe Rogan'a, ни Neil'a Young'a. Только Neil Young, кажется, осознаёт, почему. Даже Spotify не понимает, почему. Но это не совсем их работа, не так ли? Эта работа — ваша, и некоторые из вас реально на неё повелись».



Young, который в прошлом году продал 50 % своего каталога фонду Hipgnosis Song Fund за 150 миллионов долларов, отреагировал на объявление Spotify об удалении его музыки, написав на своём сайте:



«Я хочу поблагодарить своих партнёров за то, что они поддержали меня. Моя сделка с Merck'ом Mercuriadis'ом и компанией Hipgnosis началась 1 января 2021 года. Компания Hipgnosis теперь имеет часть издательских прав на мои произведения, и я очень рад их поддержке. Я хочу лично поблагодарить Merck'а и Hipgnosis за то, что они поддерживают меня. Потерять 60 процентов мирового дохода от потокового вещания, покинув Spotify, — это очень серьёзный шаг, дорогостоящий шаг, но он того стоит ради нашей целостности и убеждений.



Дезинформация о COVID не может быть принята. Я искренне надеюсь, что другие артисты предпримут такой шаг, но на самом деле я не могу этого ожидать. Я сделал это, потому что так решило моё сердце. Я такой, какой я есть. Я никого не цензурирую. Я высказываю свою собственную правду. Я знаю Дэниела Эка, который владеет Spotify, это частный бизнес. Мне нравится Дэниел. Я бы хотел, чтобы он не предпринимал тех шагов, которые он предпринял, потому что это остановило распространение моей музыки на его платформе Spotify. Это остановило нашу совместную работу по распространению музыки. Но мы по-прежнему друзья».



Позже David разъяснил свою позицию, написав:



«Позвольте мне внести ясность. Я не поддерживаю ни одного артиста, шантажирующего какую-либо организацию, чтобы она следовала повестке дня, в которую они верят, будь то @Neilyoung с одной стороны спектра, или @EricClapton с другой. Музыка не должна использоваться для сеяния раздора. Она должна использоваться для объединения людей, ИМХО».



Ну и куда же в таком случае без Sebastian'a Bach'a:



«Представьте себе, что вы называете себя рокером, и при этом поддерживаете какого-то чувака, у которого есть подкаст, а не @Neilyoung. Вы можете слушать свой подкаст, а я буду слушать Neil'a Young'a».







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