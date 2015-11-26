Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 123
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 53
*Новое видео KREATOR 32
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 31
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
[= ||| все новости группы



*

Neil Young

*
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT — NEIL'у YOUNG'y: «Ты поёшь "Rockin' In The Free World" и хочешь подвергать всех цензуре?»



*
zoom
*
* *
TED NUGENT в рамках интервью Kristi Leigh, бывшей журналистке KMPH-TV, ответил на вопрос о том, что он думает о недавнем заявлении NEIL'a YOUNG'a:

«Начнём с того, что он канадец, поэтому он всегда начинал в конце очереди из говнюков. И я люблю своих канадских друзей. Посмотрите, что сейчас делают дальнобойщики в Канаде [он имеет в виду то, что началось как протест дальнобойщиков против обязательных требований COVID-19, но с тех пор переросло в блокаду канадской столицы и затор на американо-канадской границе]. Это человеческий инстинкт. Это вызывающее торжество среднего пальца в честь автономии и победы добра над злом. Так что канадцы — замечательные люди. Но некоторые из них, как американцы и все остальные в мире, так накурились, что у них сгорели мозги. Пусть лучше Ozzy [Osbourne] сформулирует для вас предложение. И я люблю этого человека. Но комфортное оцепенение — это некомфортная тупость. И Neil Young — яркий тому пример. Он поёт песню "Rockin' In The Free World", но хочет подвергать людей цензуре? Эй, Neil, выбери что-то одно. Ты не можешь делать и то, и другое, ты, гадёныш. Он просто уныл... И я надеюсь, что он здоров и счастлив, но я думаю, что его мозг настолько выгорел, что он больше не знает, что такое счастье. Если он "зажигает в свободном мире", то он хочет подвергнуть цензуре кого-то, кто приносит информацию от всемирно известных вирусологов и эпидемиологов и называет это дезинформацией, но он собирается цитировать Джо Байдена как указ... Вы прикалываетесь?

Когда вы принимаете такое количество разрушающих разум химических веществ, ваш мозг сжигается, и вы с трудом можете обнаружить логику, истину и здравый смысл. У Neil'a Young'a нет здравого смысла. Он сошёл с ума. И всё, что вы можете сделать, это молиться за него и не обращать внимания на его глупость. Именно так я и поступаю».

TED NUGENT Blasts NEIL YOUNG:





Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Svarg_1349


4 фев 2022, 16:30		"Начнём с того, что он канадец, поэтому он всегда начинал в конце очереди из говнюков"

Бля, ну чисто Южный Парк! Все эти стереотипы о реднеках в американской поп-индустрии не такие уж и стереотипы. Ньюджент красава конечно.

Svarg_1349


4 фев 2022, 16:30		Но Нэйла Янга я всё равно люблю больше )))

Tomahawk


4 фев 2022, 16:37		Кто додумался добавить этого попсаря Янга в базу нашего Нечестивого и Мрачного сайта?

IYDKMIGTHTKY13


4 фев 2022, 17:02		Высказываться на темы, касающихся жизни и здоровья людей, должны компетентные люди, Янг прав, Ньюджент нет.

Orgik


4 фев 2022, 17:49		IYDKMIGTHTKY13 всегда неправ, поэтому сразу в корзину его.

IYDKMIGTHTKY13


4 фев 2022, 18:12		Orgik, ну-ка раскачай, почему в данном контексте прав Ньюджент?

WahrandPhain


4 фев 2022, 19:07		TED NUGENT - ты заткни свое ебло, рокенрольное хуйло! Я попсу ебал в анал!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 648

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом