сегодня



TED NUGENT — NEIL'у YOUNG'y: «Ты поёшь "Rockin' In The Free World" и хочешь подвергать всех цензуре?»



TED NUGENT в рамках интервью Kristi Leigh, бывшей журналистке KMPH-TV, ответил на вопрос о том, что он думает о недавнем заявлении NEIL'a YOUNG'a:



«Начнём с того, что он канадец, поэтому он всегда начинал в конце очереди из говнюков. И я люблю своих канадских друзей. Посмотрите, что сейчас делают дальнобойщики в Канаде [он имеет в виду то, что началось как протест дальнобойщиков против обязательных требований COVID-19, но с тех пор переросло в блокаду канадской столицы и затор на американо-канадской границе]. Это человеческий инстинкт. Это вызывающее торжество среднего пальца в честь автономии и победы добра над злом. Так что канадцы — замечательные люди. Но некоторые из них, как американцы и все остальные в мире, так накурились, что у них сгорели мозги. Пусть лучше Ozzy [Osbourne] сформулирует для вас предложение. И я люблю этого человека. Но комфортное оцепенение — это некомфортная тупость. И Neil Young — яркий тому пример. Он поёт песню "Rockin' In The Free World", но хочет подвергать людей цензуре? Эй, Neil, выбери что-то одно. Ты не можешь делать и то, и другое, ты, гадёныш. Он просто уныл... И я надеюсь, что он здоров и счастлив, но я думаю, что его мозг настолько выгорел, что он больше не знает, что такое счастье. Если он "зажигает в свободном мире", то он хочет подвергнуть цензуре кого-то, кто приносит информацию от всемирно известных вирусологов и эпидемиологов и называет это дезинформацией, но он собирается цитировать Джо Байдена как указ... Вы прикалываетесь?



Когда вы принимаете такое количество разрушающих разум химических веществ, ваш мозг сжигается, и вы с трудом можете обнаружить логику, истину и здравый смысл. У Neil'a Young'a нет здравого смысла. Он сошёл с ума. И всё, что вы можете сделать, это молиться за него и не обращать внимания на его глупость. Именно так я и поступаю».













