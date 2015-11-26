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TED NUGENT: « NEIL YOUNG — настоящий панк!»



TED NUGENT в рамках "Friday Free For All" вновь коснулся конфликта Neil'a Young'a со Spotify:



«Ну что ж, NEIL YOUNG, да благословит его Бог. Я уверен, что есть много людей, которые ценят творчество и талант NEIL'a YOUNG'a и его творения удивительной музыки для тех людей, которые любят такую музыку. Я не являюсь его большим поклонником. Я знаю, что у него много душевных моментов... Но теперь, когда я похвалил его за все положительные стороны, могу сказать, что этот парень — законченный панк.



Если вы употребляли такое количество химикатов, изменяющих сознание, то вы можете в один момент гордо заявить, что вы должны зажигать в свободном мире, а в следующий момент засвидетельствовать все доказательства, подтверждающие всё, что говорил Джо Роган, что говорил я, правду, логику и здравый смысл, неоспоримые доказательства, подтверждающие это, а затем заявить, что мы виновны в дезинформации, когда на самом деле именно этот укуренный панк с птичьим мозгом распространяет дезинформацию.



Так что это очень забавно, потому что он поставил ультиматум Spotify — какой бы ни была эта большая компания — и сказал: "Если вы не уберёте Джо Рогана со Spotify, тогда вы должны убрать мою музыку со Spotify". Это отличное решение, NEIL. Спасибо, что сделал это так просто, потому что NEIL YOUNG на Spotify — adios, mofo. Теперь и Joni Mitchell занимается тем же самым, и, опять же, благослови её Бог. Я не выношу фолк, но я знаю, что есть много людей, которые любят такие вещи, и я приветствую их и ценю. И я ценю любую музыку, которая делает людей счастливыми и укрепляет их Американскую мечту, или какая бы мечта у них ни была. Есть ли другая мечта? Я так не думаю. Мексиканская мечта — это убраться к чёрту и уехать в Америку».



Далее Тed сказал, что музыканты «говорят просто глупые вещи»:



«И опять же, при всём уважении... Я уверен, что Joni... Я видел, как Joni Mitchell даёт интервью; она умная женщина, и свои музыкальные мечты она буквально довела до совершенства. И от имени тех людей, которые любят такую музыку, я могу только выразить им своё почтение и порадоваться тому счастью, которое принесла им музыка Joni Mitchell и Neil'a Young'a».







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