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SOiL записали свою версию хита NEIL YOUNG



SOiL записали свою версию хита NEIL'a YOUNG'a “Rockin’ In The Free World”.



Когда до Neil'a Young'a и его группы дошла весть о том, что их концертное выступление, запланированное на 1989 год в Советском Союзе, было отменено антагонистически настроенными правительственными властями, гитарист Young Frank Sampedro отреагировал на эту новость словами: «Я думаю, нам придётся продолжать зажигать в свободном мире». Так родился один из самых легендарных и вызывающих рок-гимнов XX века.



Песня стала завершением блестящего студийного альбома Young "Freedom": акустическая версия открывала его, а электрическая закрывала, и в конечном итоге была признана одной из 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone (№ 216).

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