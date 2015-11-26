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Neil Young

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9 фев 2022 : 		 SOiL записали свою версию хита NEIL YOUNG

4 фев 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону NEIL YOUNG в споре со Spotify

4 фев 2022 : 		 TED NUGENT — NEIL'у YOUNG'y: «Ты поёшь "Rockin' In The Free World" и хочешь подвергать всех цензуре?»

4 фев 2022 : 		 DAVID CROSBY, STEPHEN STILLS и GRAHAM NASH поддержали NEIL YOUNG

28 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED заявил, что рад, что Spotify убрали музыку NEIL YOUNG. Потом он пояснил, что имел в виду. И пришёл Bach.

28 янв 2022 : 		 NEIL YOUNG решил убрать музыку из Spotify?

7 авг 2020 : 		 NEIL YOUNG будет судиться с Трампом
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SOiL записали свою версию хита NEIL YOUNG



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SOiL записали свою версию хита NEIL'a YOUNG'a “Rockin’ In The Free World”.

Когда до Neil'a Young'a и его группы дошла весть о том, что их концертное выступление, запланированное на 1989 год в Советском Союзе, было отменено антагонистически настроенными правительственными властями, гитарист Young Frank Sampedro отреагировал на эту новость словами: «Я думаю, нам придётся продолжать зажигать в свободном мире». Так родился один из самых легендарных и вызывающих рок-гимнов XX века.

Песня стала завершением блестящего студийного альбома Young "Freedom": акустическая версия открывала его, а электрическая закрывала, и в конечном итоге была признана одной из 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone (№ 216).

SOiL Release Fiery Cover Of NEIL YOUNG's



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