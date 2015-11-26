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Neil Young

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NEIL YOUNG решил убрать музыку из Spotify?



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Sebastian Bach (SKID ROW) и Jamey Jasta (HATEBREED) высказались по поводу решения NEIL'a YOUNG'a опубликовать письмо своему менеджменту с требованием к Spotify удалить его музыку из сервиса потокового вещания из-за дезинформации о вакцинах в подкасте Joe Rogan'а.

В ныне удалённом сообщении на своём сайте Young заявил, что музыкальная и подкаст-платформа «распространяет ложную информацию о вакцинах, потенциально вызывая смерть у тех, кто верит этой распространяемой ими дезинформации:

«Я хочу, чтобы вы немедленно, СЕГОДНЯ сообщили Spotify, что я хочу убрать всю свою музыку с их платформы. Они могут получить либо Rogan'a, либо меня. Но не обоих сразу.

С примерно 11 миллионами слушателей за эпизод JRE ["The Joe Rogan Experience"], который выходит исключительно на Spotify, является крупнейшим в мире подкастом и имеет огромное влияние. Spotify несёт ответственность за предотвращение распространения дезинформации на своей платформе, хотя в настоящее время у компании нет политики в отношении дезинформации».

Jasta поделился твитом от правого издания The Blaze о просьбе Neil'а и добавил следующий комментарий:

«Spotify плевать на Neil'a. А Rogan — это не ваше дело. Создай свой собственный стриминговый сервис, где ты будешь платить группам больше, чем платит Spotify, тогда им будет не всё равно».

Несколько часов спустя вставил и пару центов Bach:

«Дезинформация о вакцинах — это проблема каждого. NEIL YOUNG поступает так, потому что он хочет, чтобы рок-н-ролл существовал, а его фанаты жили. А другой парень — полный болван, которому наплевать на всех и на всё, кроме себя».

Фрэнк Джиронда, менеджер Young'a, подтвердил Daily Beast, что они обсудили проблемы и «пытаются разобраться в этом прямо сейчас». Он добавил, что Neil «очень расстроен этой дезинформацией».

Шоу "The Joe Rogan Experience" стало эксклюзивом Spotify в 2020 году, когда Rogan подписал многолетнее эксклюзивное лицензионное соглашение с гигантом потокового вещания.

SEBASTIAN BACH And JAMEY JASTA React To NEIL YOUNG



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg


28 янв 2022, 10:43		Джо Роган тот ещё травокур и вообще он комик! Серьёзно можно относиться к мнению людей, у которых он берёт интервью, но не к его собственному.
Но надо отдать должное, подкасты у него порой интересные.


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