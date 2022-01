сегодня



NEIL YOUNG решил убрать музыку из Spotify?



Sebastian Bach (SKID ROW) и Jamey Jasta (HATEBREED) высказались по поводу решения NEIL'a YOUNG'a опубликовать письмо своему менеджменту с требованием к Spotify удалить его музыку из сервиса потокового вещания из-за дезинформации о вакцинах в подкасте Joe Rogan'а.



В ныне удалённом сообщении на своём сайте Young заявил, что музыкальная и подкаст-платформа «распространяет ложную информацию о вакцинах, потенциально вызывая смерть у тех, кто верит этой распространяемой ими дезинформации:



«Я хочу, чтобы вы немедленно, СЕГОДНЯ сообщили Spotify, что я хочу убрать всю свою музыку с их платформы. Они могут получить либо Rogan'a, либо меня. Но не обоих сразу.



С примерно 11 миллионами слушателей за эпизод JRE ["The Joe Rogan Experience"], который выходит исключительно на Spotify, является крупнейшим в мире подкастом и имеет огромное влияние. Spotify несёт ответственность за предотвращение распространения дезинформации на своей платформе, хотя в настоящее время у компании нет политики в отношении дезинформации».



Jasta поделился твитом от правого издания The Blaze о просьбе Neil'а и добавил следующий комментарий:



«Spotify плевать на Neil'a. А Rogan — это не ваше дело. Создай свой собственный стриминговый сервис, где ты будешь платить группам больше, чем платит Spotify, тогда им будет не всё равно».



Несколько часов спустя вставил и пару центов Bach:



«Дезинформация о вакцинах — это проблема каждого. NEIL YOUNG поступает так, потому что он хочет, чтобы рок-н-ролл существовал, а его фанаты жили. А другой парень — полный болван, которому наплевать на всех и на всё, кроме себя».



Фрэнк Джиронда, менеджер Young'a, подтвердил Daily Beast, что они обсудили проблемы и «пытаются разобраться в этом прямо сейчас». Он добавил, что Neil «очень расстроен этой дезинформацией».



Шоу "The Joe Rogan Experience" стало эксклюзивом Spotify в 2020 году, когда Rogan подписал многолетнее эксклюзивное лицензионное соглашение с гигантом потокового вещания.







