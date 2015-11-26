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Барабанщик POISON встал на сторону NEIL YOUNG в споре со Spotify



Продолжение увлекательной истории по изъятию музыки NEIL YOUNG из Spotify после каких-то неправильных слов про вакцинацию — в дело вступил барабанщик POISON Rikki Rockett!



«Joe — очень умный человек, но в данном случае он не прав. Нужно встать на сторону артиста. Мы все равно не получаем от Spotify того, чего заслуживаем!».



На что Sebastian ответил:



«Трудно сказать, насколько умен парень, который ведет подкаст, охотно распространяющий смертельно опасную дезинформацию среди своих слушателей. Возможно, если бы Мит Лоуф не купился на этот заговор, он все еще был бы с нами сегодня. Вместе с 4 000+ другими людьми, которые умерли из-за этой ерунды вчера».



На что получил ответ от Rikki: «Дело не в интеллекте, а в честности».



В ответ на твит Draiman'а Rockett написал:



«Наука — это не мнение. Как и математика».



David: «Я тоже люблю и уважаю тебя, Rikki, и согласен с тобой. Тем не менее, и наука, и даже математические теоремы продолжают развиваться, и иногда расчеты корректируются и могут меняться. Что для меня не изменится, так это то хорошее мнение, которое я имею о каждом из вас».



Rikki: «Ничего не изменилось. 2+2 по-прежнему будет 4»



David: «В этом... мы согласны lol».























































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