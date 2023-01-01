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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Neil Young

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5 май 2023 : 		 NEIL YOUNG почтил память Гордона Лайтфута

16 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «NEIL YOUNG — настоящий панк!»

9 фев 2022 : 		 SOiL записали свою версию хита NEIL YOUNG

4 фев 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону NEIL YOUNG в споре со Spotify

4 фев 2022 : 		 TED NUGENT — NEIL'у YOUNG'y: «Ты поёшь "Rockin' In The Free World" и хочешь подвергать всех цензуре?»

4 фев 2022 : 		 DAVID CROSBY, STEPHEN STILLS и GRAHAM NASH поддержали NEIL YOUNG

28 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED заявил, что рад, что Spotify убрали музыку NEIL YOUNG. Потом он пояснил, что имел в виду. И пришёл Bach.

28 янв 2022 : 		 NEIL YOUNG решил убрать музыку из Spotify?

7 авг 2020 : 		 NEIL YOUNG будет судиться с Трампом
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|||| сегодня

NEIL YOUNG почтил память Гордона Лайтфута



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NEIL YOUNG отреагировал на известия о смерти Гордона Лайтфута:

«Я разговаривал с Гордоном несколько недель назад, и он был очень весел, хотя и отменил несколько концертов и занимался реорганизацией своих выступлений. Я был опечален, когда узнал о его кончине.

Гордон был великим канадским артистом. Автор песен, которому нет равных. Его мелодии и слова вдохновляли всех авторов, слушавших его музыку, и будут вдохновлять и впредь. В музыке Гордона есть уникальное и прекрасное чувство. Лайтфут — канадская легенда.

Его песня только сегодня сама собой появилась в Hearse Schedule.

Мир ему, с любовью, Neil».

NEIL YOUNG Pays Tribute To Fellow Canadian Music Legend GORDON LIGHTFOOT -




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