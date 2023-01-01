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NEIL YOUNG почтил память Гордона Лайтфута



NEIL YOUNG отреагировал на известия о смерти Гордона Лайтфута:



«Я разговаривал с Гордоном несколько недель назад, и он был очень весел, хотя и отменил несколько концертов и занимался реорганизацией своих выступлений. Я был опечален, когда узнал о его кончине.



Гордон был великим канадским артистом. Автор песен, которому нет равных. Его мелодии и слова вдохновляли всех авторов, слушавших его музыку, и будут вдохновлять и впредь. В музыке Гордона есть уникальное и прекрасное чувство. Лайтфут — канадская легенда.



Его песня только сегодня сама собой появилась в Hearse Schedule.



Мир ему, с любовью, Neil».







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