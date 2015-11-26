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Bulletboys

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Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава



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Marq Torien был недавно гостем программы Glam Metalcast и поговорил о новом альбоме BULLETBOYS и реюнионе оригинального состава.

О новом материале BulletBoys:

«Я много сочиняю и записываю. Стараюсь соответствовать случаю и не упускать ничего из виду. В студии всё идёт отлично, но не просто заниматься этим во время карантина. Вы смотрели "Бойцовский клуб"? Наша группа и есть нечто вроде Бойцовского клуба, но мы об этом не говорим! Раскрою вам, что в плане музыки у нас есть много вещей. На кухне BulletBoys кое-что готовится — и звучит оно просто изумительно. Через несколько месяцев слушателей ожидает большой сюрприз. Альбом продюсируют те же люди, что работали над нашей первой пластинкой. Надеюсь, я не сболтнул лишнего. Когда мы собираемся вчетвером, возникает тот самый звук. Мы и над новым видео работаем, планируем выпустить его до конца лета».

О реюнионе в первоначальном составе:

«Сейчас даже лучше, чем раньше, потому что мы выросли: и как люди, и как музыканты. Химия определённо никуда не делась. Задача состояла в том, чтобы полюбить друг друга такими, какие мы есть сегодня, не зацикливаясь на событиях, имевших или не имевших место в прошлом».

О дебютном альбоме, которому исполнилось 32 года:

«Нет, парень, у меня нет ощущения, что это было так уж давно. Странное дело. Мы стареем, но в душе всё так же молоды. Я люблю нашу первую запись. Она и по сей день актуальна, просто замечательно то, что мы делали в то время. Настоящая классика».

О своём первом большом туре с Cinderella:

«Есть многое, о чём я здесь поведать не могу. Мы в BulletBoys себя не контролировали. Вечеринки днями и ночами. Мы были счастливы в том потрясающем туре. Особенно здорово, что рядом был Tom (Keifer). Он был очень дотошным. Каждый вечер на ногах, потный с головы до ног. Мы слетали с катушек от веселья, но у Tom’а получалось приструнить нас словами: "Парни, нужно поговорить! У нас долгий тур, вам необходимо отдохнуть". И мы его слушались. Он всегда учил нас реально стоящим вещам. Я очень уважаю его».

Vocalist MARQ TORIEN Talks Original BULLETBOYS Line-Up Reunion -



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