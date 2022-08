сегодня



MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»



В новом интервью с Radioactive MikeZ, ведущим программы "Wired In The Empire" на 96,7 KCAL-FM, фронтмен BULLETBOYS Marq Torien вспомнил, как общался с участниками METALLICA в 1980-х годах, когда обе группы были на подъёме на калифорнийской хард-рок- и металл-сцене:



«Я люблю [фронтмена METALLICA] James'a Hetfield'a Он был большим защитником BULLETBOYS, когда мы только начинали играть, и приходил на все наши концерты, когда мы выступали на севере. Он приходил к нам, общался с нами, любил нас, пил с нами виски и пиво и оставался на протяжении всего шоу.



Когда мы начали выступать во Фриско, мы играли на площадке под названием The Stone, и он всегда приходил посмотреть на нас. Он сказал, что [первая пластинка BULLETBOYS] потрясла его воображение, так как он представить себе не мог, что у группы может быть такой звук. Он сказал: "Это звук, который есть у вас и у Теда Темплмана. Эта запись будет жить вечно". Мы рассмеялись, потому что он сказал: "Нет, нет, нет. Послушайте меня". И это молодой James — с длинными усами, пышущий здоровьем. Он смотрел на нас с таким выражением в глазах, что было немного страшно. Он сказал: "Чуваки, я говорю вам это сейчас. Не провалите дело. Этот альбом останется навсегда. Я знаю, что вы, идиоты, сейчас этого не понимаете, но я говорю вам, что это одна из величайших рок-пластинок, которые я когда-либо слышал".



Я люблю METALLICA. В те времена я ходил в "Troubadour", потому что в баре у входа можно было встретить самых горячих цыпочек. Мы все были молодыми, и все большие звёзды тусовались там. Когда METALLICA только начинали, они тусовались именно там... Они тусовались со всеми нашими друзьями. И все в какой-то момент тусовались с ними, и они были действительно хорошими людьми. Но когда они только появились, то были полноценной трэш-группой. Это было что-то такое, чего никто никогда раньше не слышал. Это было очень рискованно. Им было всё равно. Клифф Бёртон (бас) был в группе, и Клифф, если уж на то пошло, сочинял песни вместе с James'ом».







