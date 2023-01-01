30 авг 2023



Двойничок от BULLETBOYS



Marq Torien в интервью Tulsa Music Stream подтвердил, что работает с BULLETBOYS над новым материалом:



«Мы готовимся к выпуску сингла. Мы работаем над ним прямо сейчас. Он уже почти готов. И я не могу дождаться, когда все его услышат. Мы с Ira'ой, Brad'ом и Fred'ом очень старательно работали над этим синглом. Разумеется, Ira стоит у руля в качестве инженера. Мы только что закончили работу. Но мы хотим выпустить двойной альбом в январе следующего года».



Отвечая на вопрос о возможном названии следующей пластинки BULLETBOYS, он ответил:



«Мы перебрали множество названий, но есть одно, которое мне очень нравится, и оно в некотором роде отражает суть BULLETBOYS. Я хочу назвать альбом "Jesus Fireworks And Porn"»







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