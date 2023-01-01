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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 16
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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Bulletboys

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30 авг 2023 : 		 Двойничок от BULLETBOYS

21 мар 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава

25 дек 2022 : 		 MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»

11 авг 2022 : 		 MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»

24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

14 апр 2016 : 		 BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL

2 сен 2015 : 		 Новое видео BULLETBOYS

31 авг 2015 : 		 Вокалист BULLETBOYS арестован в Тампе

21 май 2015 : 		 Новая песня BULLETBOYS

13 май 2015 : 		 Новый альбом BULLETBOYS выйдет в июне
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|||| 30 авг 2023

Двойничок от BULLETBOYS



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Marq Torien в интервью Tulsa Music Stream подтвердил, что работает с BULLETBOYS над новым материалом:

«Мы готовимся к выпуску сингла. Мы работаем над ним прямо сейчас. Он уже почти готов. И я не могу дождаться, когда все его услышат. Мы с Ira'ой, Brad'ом и Fred'ом очень старательно работали над этим синглом. Разумеется, Ira стоит у руля в качестве инженера. Мы только что закончили работу. Но мы хотим выпустить двойной альбом в январе следующего года».

Отвечая на вопрос о возможном названии следующей пластинки BULLETBOYS, он ответил:

«Мы перебрали множество названий, но есть одно, которое мне очень нравится, и оно в некотором роде отражает суть BULLETBOYS. Я хочу назвать альбом "Jesus Fireworks And Porn"»




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