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Bulletboys

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Перемены в BULLETBOYS



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BULLETBOYS сообщили о расставании с оригинальными участниками — барабанщиком Jimmy D'Anda и гитаристом Mick'ом Sweda. Mick сказал на этот счет:

«Мы как BULLETBOYS должны были играть в Whisky [A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния, 16 декабря], и, к сожалению, в последнюю минуту поняли, что Lonnie [Vencent] не сможет приехать. Так что концерт сорвался. И если бы правда была известна, этот концерт должен был стать последним для Jimmy. Он решил, что не собирается продолжать.

Любой, кто хоть что-то знает об этой группе, знает, что непостоянство было колоссальным компонентом как ее успеха, так и всего остального. Так что это было нечто такое, с чем мы ожидали столкнуться на концерте в Whisky. В тот момент я не был уверен в точности понимания того, чем все это обернется. Наверное, была надежда, что все разрешится, мы отыграем концерт, и все будут счастливы, и мы сможем прийти к какому-то решению; по крайней мере, это была моя искренняя надежда. Но этому не суждено было сбыться. И поэтому, в результате всего случившегося, я также решил, что не буду продолжать сотрудничество с BULLETBOYS.

Так что, к сожалению, несмотря на то, что концерты запланированы, и я уверен, что они состоятся, вы не увидите на них ни Jimmy, ни меня. Так что, несмотря на все фотографии, которые вы увидите, несмотря на сообщения в прессе, BULLETBOYS, к сожалению, больше не будут в оригинальном составе. И я абсолютно уверен, что больше такого не будет никогда».

BULLETBOYS Part Ways With Original Guitarist MICK SWEDA And Drummer JIMMY D'ANDA

















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