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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 54
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
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Bulletboys

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22 ноя 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»

30 авг 2023 : 		 Двойничок от BULLETBOYS

21 мар 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава

25 дек 2022 : 		 MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»

11 авг 2022 : 		 MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»

24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

14 апр 2016 : 		 BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL

2 сен 2015 : 		 Новое видео BULLETBOYS

31 авг 2015 : 		 Вокалист BULLETBOYS арестован в Тампе

21 май 2015 : 		 Новая песня BULLETBOYS

13 май 2015 : 		 Новый альбом BULLETBOYS выйдет в июне
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|||| сегодня

Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»



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Marq Torien в интервью Iron City Rocks вставил свои пару центов в популярную сейчас тему использования подкладок:

«Живая музыка — это живая музыка. И мне все равно, в какой форме она будет звучать. Всегда есть аргументы в пользу [использования] фонограмм. У меня нет никаких проблем с этим. Живая музыка — это живая музыка. Если у тебя есть мужество и готовность выступить, выходи и делай свое дело. Я как раз и принадлежу к старой доброй школе. Мы не используем никаких компьютеров. Нет ничего — есть настоящий вокал, настоящее исполнение, ошибки и все такое. И в этом вся проблема. Я не должен говорить "проблема". Проблема вот в чем: рок-н-ролл должен быть несовершенным. Когда он становится идеальным, это уже не рок-н-ролл. Это правда. И если люди хотят с этим поспорить, то это прекрасно. Но я исхожу именно из таких представлений, однозначно».




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