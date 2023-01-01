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Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»



Marq Torien в интервью Iron City Rocks вставил свои пару центов в популярную сейчас тему использования подкладок:



«Живая музыка — это живая музыка. И мне все равно, в какой форме она будет звучать. Всегда есть аргументы в пользу [использования] фонограмм. У меня нет никаких проблем с этим. Живая музыка — это живая музыка. Если у тебя есть мужество и готовность выступить, выходи и делай свое дело. Я как раз и принадлежу к старой доброй школе. Мы не используем никаких компьютеров. Нет ничего — есть настоящий вокал, настоящее исполнение, ошибки и все такое. И в этом вся проблема. Я не должен говорить "проблема". Проблема вот в чем: рок-н-ролл должен быть несовершенным. Когда он становится идеальным, это уже не рок-н-ролл. Это правда. И если люди хотят с этим поспорить, то это прекрасно. Но я исхожу именно из таких представлений, однозначно».







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