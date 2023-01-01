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Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава



В рамках беседы с Waste Some Time With Jason Green вокалист BULLETBOYS Marq Torien ответил на вопрос о том, почему оригинальный состав распался в декабре 2021 года:



«Я буду предельно честен. Я очень люблю и всегда буду любить их, но мне нечего сказать. Я желаю всего наилучшего в их музыкальных начинаниях. Я не держу ни на кого зла. Я люблю их всем сердцем. Я только пару дней назад разговаривал с Lonnie [Vencent'ом, бас]; мы постоянно общаемся».







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