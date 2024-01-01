11 дек 2024



LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS



BULLETBOYS сообщили о том, что в группу возвращается LONNIE VENCENT. По этому случаю Marq Torien написал:



«СРОЧНО!!!! НОВОСТИ от BULLETBOYS!!! В 2025 много концертов!!! Мы так взволнованы датами следующего года и тем, что Lonnie Vencent вернется в игру с нами!!! С возвращением, мой брат!!! Новые начинания, новые даты, новый альбом, новая музыка, новое руководство, новые начинания!!!



Спасибо всей нашей семье, друзьям и поклонникам!!! Мы отправляемся в новое волшебное путешествие!!! Спасибо потрясающему #georgereed за его звездную фотографию!!! Люблю тебя брат!!! Тай для #kencheneymgt за его нерушимую любовь к BULLETBOYS! Мы любим тебя, Ken!!! Продолжаем зажигать и качать!!! Увидимся со всеми вами очень скоро!!!»











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