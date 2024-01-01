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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 25
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
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Bulletboys

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11 дек 2024 : 		 LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS

2 май 2024 : 		 BULLETBOYS работают с SONGVEST

23 мар 2024 : 		 Вокалист BULLETBOYS о новом проекте с басистом METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»

30 авг 2023 : 		 Двойничок от BULLETBOYS

21 мар 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава

25 дек 2022 : 		 MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»

11 авг 2022 : 		 MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»

24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

14 апр 2016 : 		 BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL

2 сен 2015 : 		 Новое видео BULLETBOYS

31 авг 2015 : 		 Вокалист BULLETBOYS арестован в Тампе

21 май 2015 : 		 Новая песня BULLETBOYS
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|||| 11 дек 2024

LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS



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BULLETBOYS сообщили о том, что в группу возвращается LONNIE VENCENT. По этому случаю Marq Torien написал:

«СРОЧНО!!!! НОВОСТИ от BULLETBOYS!!! В 2025 много концертов!!! Мы так взволнованы датами следующего года и тем, что Lonnie Vencent вернется в игру с нами!!! С возвращением, мой брат!!! Новые начинания, новые даты, новый альбом, новая музыка, новое руководство, новые начинания!!!

Спасибо всей нашей семье, друзьям и поклонникам!!! Мы отправляемся в новое волшебное путешествие!!! Спасибо потрясающему #georgereed за его звездную фотографию!!! Люблю тебя брат!!! Тай для #kencheneymgt за его нерушимую любовь к BULLETBOYS! Мы любим тебя, Ken!!! Продолжаем зажигать и качать!!! Увидимся со всеми вами очень скоро!!!»






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