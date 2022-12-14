25 дек 2022



MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»



Оригинальный гитарист BULLETBOYS MICK SWEDA в рамках беседы с Metal Rules обсудил свой уход из группы, который произошёл примерно год назад:



«Когда бы мы ни собирались вместе (а мы пытались проводить встречи для воссоединения на протяжении многих лет), мы знаем, что существует срок годности. Мы знаем, что наступит момент, когда всё либо распадётся, либо взорвётся, так или иначе. И, к сожалению, это произошло раньше, чем мы надеялись. В группе есть несколько весьма интересных личностей. Очень сильные, к счастью или к несчастью. Так что да, было очень жаль, что это произошло. Я с нетерпением ждал возможности выступить с большим количеством концертов тем летом, и у нас было много всего запланировано. Но некоторые люди не хотят иметь дело с подобным негативом».



Далее Sweda сказал, что «есть очень глубокие трещины в фундаменте» между первоначальными участниками BULLETBOYS, и добавил:



«Я никогда больше не буду делать ничего с BULLETBOYS. Это просто было так... Я не знаю, как правильно сказать. Я полагаю, что проект запятнан различными людьми, которые в нём участвовали. Мне даже нет смысла думать об этом... И это прискорбно, потому что на BULLETBOYS можно было заработать неплохие деньги, если бы мы остались вместе. Не так уж много групп, которые имеют оригинальный состав. И это было очень важно — промоутерам это нравится. Но, к сожалению, этому не суждено было случиться. Так что да. Смешно, но каждый раз, когда подобное происходит, а это случалось несколько раз, когда мне снова приходилось покидать группу, я понимаю: "Спасибо. Теперь я могу очистить свою голову. Мне не нужно отвечать на звонки. Мне не нужно не спать по ночам. Я могу просто заняться чем-то другим"».







+0 -0



просмотров: 353

