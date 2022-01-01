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Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 26
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 11
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 11
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 11
*Новая песня MACHINE HEAD 10
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 26
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
[= ||| все новости группы



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Bulletboys

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24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

14 апр 2016 : 		 BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL

2 сен 2015 : 		 Новое видео BULLETBOYS

31 авг 2015 : 		 Вокалист BULLETBOYS арестован в Тампе

21 май 2015 : 		 Новая песня BULLETBOYS

13 май 2015 : 		 Новый альбом BULLETBOYS выйдет в июне
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|||| сегодня

Новое видео BULLETBOYS



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“Holy F*ck”, новое видео группы BULLETBOYS, доступно для просмотра ниже.

BULLETBOYS - New Lineup Launches Official Music Video For New Single "Holy F*ck"




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