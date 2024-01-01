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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 34
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 27
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Bad Religion

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29 авг 2024 : 		 BAD RELIGION отменили все концерты

17 ноя 2022 : 		 BAD RELIGION думают о записи

8 ноя 2022 : 		 Вокалист BAD RELIGION — о глэме: «Тексты порой были очень смешными»

16 окт 2022 : 		 Вокалист BAD RELIGION — о биографии

3 авг 2022 : 		 BAD RELIGION отменили европейский тур

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BAD RELIGION

22 янв 2021 : 		 Нереализованный трек BAD RELIGION

4 дек 2020 : 		 BAD RELIGION проведут четыре концерта

15 окт 2020 : 		 Новая песня BAD RELIGION

10 сен 2020 : 		 Демо от BAD RELIGION

1 сен 2020 : 		 BAD RELIGION работают над материалом

10 авг 2020 : 		 Оркестровая версия классики BAD RELIGION

16 янв 2020 : 		 Биография BAD RELIGION выйдет летом

27 мар 2019 : 		 Новая песня BAD RELIGION

28 фев 2019 : 		 Новый альбом BAD RELIGION выйдет весной

13 дек 2018 : 		 BAD RELIGION сделают анонс альбома зимой

14 ноя 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

18 окт 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

22 июн 2018 : 		 Новая песня BAD RELIGION

21 фев 2017 : 		 Новая песня вокалиста BAD RELIGION

11 янв 2017 : 		 Вокалист BAD RELIGION выпускает сольную работу

12 июл 2016 : 		 Гитарист BAD RELIGION подверг критике музыкантов BRING ME THE HORIZON:

14 фев 2013 : 		 Новое видео BAD RELIGION

7 фев 2013 : 		 Гитарист BAD RELIGION: "Я никогда не прослушивался в GUNS N' ROSES"

6 ноя 2012 : 		 Новая песня BAD RELIGION

25 июл 2012 : 		 BAD RELIGION приступили к записи
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BAD RELIGION отменили все концерты



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BAD RELIGION опубликовали следующее сообщение:

«В связи с непредвиденными семейными обстоятельствами мы отменяем наш предстоящий осенний тур. Мы приносим извинения за возможное разочарование и срывы, которые это может вызвать. Мы ценим ваше понимание».




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